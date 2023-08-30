8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı!Oyun oynarken....

Almanya’da adı sadece Bjarne olarak açıklanan 8 yaşındaki bir erkek çocuk, okulundaki kum havuzunda oyun oynadığı sırada tam 1800 yıllık gümüş para buldu. 8 yaşındaki çocuğun bulduğu madeni paraların son derece nadir olduğu belirtildi.

Almanya’nın Bremen kentinde yaşayan 8 yaşındaki Bjarne isimli bir çocuk ilkokulunun bahçesinde oyun oynadığı sırada kum havuzunda ilginç bir keşfe imza attı. Bjarne eve gelerek madeni paraları ailesine gösterdiğinde ebeveynleri hemen yetkililerle iletişime geçti. Arkeologlar paranın Roma İmparatorluğu döneminde basıldığını doğruladı.

“ÇOK ÖZEL BİR ŞEY”

11 Ağustos'ta yayınlanan tercüme edilmiş bir açıklamaya göre, madeni paranın, MS 161'den 180'e kadar tahtı elinde bulunduran İmparator Marcus Aurelius Antoninus'un hükümdarlığı sırasında basılmış bir Roma dinarı olduğu belirlendi.

Eyalet arkeologu Uta Halle, 2,4 gram ağırlığındaki çok yıpranmış madeni paranın, Roma İmparatorluğu'nun enflasyonun doğrudan bir sonucu olarak para birimindeki gümüş içeriğini azalttığı "madeni paranın bozulduğu bir dönemde" basıldığını söyledi. Halle bulgunun çok özel olduğunu dile getirdi.

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