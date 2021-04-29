ABD’den Türkiye’ye yaptırım ve soykırım açıklaması: Sürpriz değil

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara Washington hattındaki son yaşananlarla ilgili konuştu. Blinken, soykırım kararının sürpriz olmadığını söylerken, Türkiye'ye Rusya'dan alınabilecek yeni silah sistemleriyle ilgili ek yaptırım uyarısı yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelişinin 100. gününe yaklaşılırken, Ankara-Washington hattında da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir bekleyişin ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilk kez telefonda görüşen Biden, ardından skandal bir karara imza atarak 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak nitelendirmişti.

Türkiye’nin tepki gösterdiği Biden’ın bu hamlesinin ardından ABD cephesinden yeni açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’yle son dönemde yaşanan ilişkilere dair konuştu. Yabancı Basın Merkezi’ndeki (FPC) bir online toplantıya katılan Blinken, ilk olarak Biden’ın soykırım çıkışına değindi.

UZUN SÜRELİ DEĞERLENDİRME

Blinken, Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu söylerken, Biden’ın aldığı kararın uzun süreli değerlendirmelerin ardından geldiğini aktardı. Durumun Erdoğan ile yapılan telefon görüşmesinde bildirildiğini vurgulayan Blinken, bu nedenle kararın bir sürpriz olmaması gerektiğini savundu.

Biden ve Erdoğan arasındaki görüşmenin oldukça iyi bir diyaloğa sahne olduğunu belirten Blinken, iki liderin yüz yüze görüşme için de pozitif bir yaklaşım içinde bulunduğunu söyledi.

YENİ YAPTIRIM UYARISI

Blinken konuşmasının devamında konuyu S-400 ve yaptırımlara getirdi. Türkiye’nin Rusya’dan yeni bir S-400 alımı gerçekleştirme görüşmeleri olduğuna değinen Dışişleri Bakanı Blinken, “Türkiye başta olmak üzere ABD’nin diğer müttefiklerinin de Rusya’dan silah satın almaktan kaçınması çok önemli. Buna alınacak ek S-400’ler de dahil” dedi.

Aksi takdirde ABD'nin Düşmanlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası’nın (CAATSA) gündeme geleceğini aktaran Blinken, “Rus savunma kurumlarıyla yapılacak herhangi belirgin bir işlem, CAATSA’nın konusu olabilir. Bu mevcut olarak uygulanan yaptırımlardan ayrı olarak uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

sözcü.com.tr