Ağabeyi beyzbol sopasını tüm gücüyle bebeğin kafasına vurdu! Anneye tepkiler çığ gibi

Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük tepkiye neden oldu. Videodaki çocuğun, elindeki beyzbol sopasını tüm gücüyle kardeşinin kafasına geçirdiği görülüyor. Çocukların annesine ise böyle bir ihtimali ön göremediği için eleştiri yağdı.

Çocuklar ve kardeşleri arasındaki kavgalara zaman zaman rastlanıyor. Ancak aralarında yaş farkı az olan çocukların, birbirlerine tehlikeli hareketler de bulunabileceği anne ve babalar tarafından bilinen bir gerçek. Sosyal medyada bu anlamda paylaşılan bir videoda, annenin ihmalkarlığı ise tepkilere neden oldu.

BEYZBOL SOPASINI KARDEŞİNİN KAFASINA VURDU

Videoda, beyzbol sopasıyla oynayan bir çocuğun, koşup gelmesinin ardından sopayı kardeşinin kafasına geçirdiği görülüyor. Gerçek beyzbol sopası olmadığı belirtilen sopanın, yine de küçük çocukta büyük etki yarattığı görülüyor.

ANNEYE ELEŞTİRİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları, videoyu paylaşan sayfaya çok sayıda yorumda bulunarak, anneyi ihmalkarlıkla eleştirdi. Bu yaştaki çocuklara daha fazla dikkat edilmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

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