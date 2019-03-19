Ağız yaraları olanlar dikkat!

Ağzın içinde, diş etlerinde, dilde, dudaklarda yanaklarda, damakta ve dudakların üstünde ve çevresinde görülen Ağız yaraları nedir? Ağız yaralarının nedenleri nelerdir? Ağız yaralarına ne iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Ağız yaraları ve enflamasyonu görünüm ve büyüklük olarak değişir ve dudaklar dahil olmak üzere ağzın herhangi bir bölümünü etkileyebilir. Ağız yaraları stresten gastrointestinal hastalıklara kadar çeşitli faktörler nedeniyle oluşmaktadır. Peki, ağız yaraları nedir? Ağız yaralarının nedenleri nelerdir? Ağız yaralarına ne iyi gelir? Bilinmesi gerekenler haberimizde…

AĞIZ YARALARI NEDİR?

Ağız yaraları birçok insanı hayatlarının bir noktasında etkileyen yaygın hastalıklardır.

Bu yaralar, dudaklarınız, yanaklarınız, diş etleriniz, dilin, ağzınızın zemini ve damak da dahil olmak üzere ağzınızın yumuşak dokularında görünebilir. Hatta yemek borunuzda mide ağrısına yol açan ağız ağrıları gelişebilir.

Kanserli yaraları içeren ağız yaraları genellikle küçük bir tahriş olup, sadece bir veya iki hafta sürer. Bununla birlikte, bazı durumlarda ağız kanseri veya herpes simpleks gibi bir virüsün enfeksiyonu olduğunu gösterebilirler.

AĞIZ YARALARININ NEDENLERİ

Ağız yaralarının nedeni genellikle bilinmemektedir. Ağız yaraları bir enfeksiyon, vücut çapında (sistemik) bir hastalık, fiziksel veya kimyasal tahriş veya alerjik bir reaksiyondan kaynaklanabilir. Genel olarak, normal tükürük akışı ağzın iç kısmının korunmasına yardımcı olduğundan, tükürük üretimini azaltan herhangi bir durum ağızda yaralanma olasılığını arttırır. Diğer nedenlerden bazıları şunlardır:

– Tekrarlayan aftöz stomatit (kanser yaraları)

– Viral enfeksiyonlar (özellikle herpes simpleks ve herpes zoster)

– Diğer enfeksiyonlar (mantar veya bakteri kaynaklı)

– Tütün kullanımı

– Yetersiz beslenme

– İlaçlar (özellikle kemoterapi ilaçları) ve radyasyon tedavisi

– Sistemik bozukluklar (Behçet hastalığı, Stevens-Johnson sendromu, İnflamatuar barsak hastalığı, çölyak hastalığı, Liken planus, Pemfigus vulgaris ve büllöz pemfigoid)

– Gevşek bir ortodontik telin, takma dişin veya kırık bir dişin veya dolgunun keskin bir kenarının tahrişi ve yanak içinin ısırılması

– Tahriş edici gıdalar ve kimyasal maddeler (Limon, portakal, ananas gibi)

AĞIZ YARALARINA NE İYİ GELİR

Ağız yaraları genellikle 7-14 gün içerisinde kendiliğinden geçer. Ağız yaraları için evde uygulayabileceğiniz bazı yöntemler de mevcut. İşte bunlardan bazıları:

Tuzlu su ile gargara

Tuzlu su doğal bir dezenfektandır. Ağız yaraları için harika bir doğal ilaçtır. Ağzınızda oluşan yaralarda ilk ağrıyı hissettiğinizde tuzlu su ile gargara yapın. Bu, acınızı dindirir ve iyileşme sürecini hızlandırır.

Fesleğen

Fesleğen soslarda ve salatalarda ve çok farklı tariflerde kullanılır. Yapılan çalışmalar fesleğenin anti-mikrobiyal özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca enfeksiyonları önleyebilir ve ağız yaralarını tedavi etmeye ve ağrıları azaltmaya yardımcı olabilir.

Yoğurt

Probiyotik yoğurt iyi bakteri ile doldurulur. Yararlı bakteriler ağız floranızı yeniler ve yaraların tedavisine yardımcı olabilir. Yoğurttaki yararlı bakteriler, mide ve bağırsak sağlığınızı iyileştirir. Bu da, ağız sağlığını iyileştirir. Yoğurt ağrıyı dindirmeye ve rahatlatmaya da yardımcı olabilir.

Meyan kökü

Meyan kökü 6.000 yıldır tedavi amaçlı olarak kullanılıyor. Yapılan araştırmalarda, meyan kökünün ağızda çıkan yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olduğu görüldü.

Karbonat

Karbonat bir alkali bazdır. Ağzınızdaki asitleri nötralize edebilir. Ayrıca ağzınızdaki bakterileri de öldürür .

Papatya çayı

Papatya çayının antiseptik yeteneklere sahip kimyasal bileşikler içerdiği belirlenmiştir.

Papatya, ağız yaralarında iyileşme süresini hızlandırır.

Çay çiçeği yağı

Çay çiçeği yağı, ağız ve diş bakımı ürünlerinde de kullanılıyor. Ayrıca ağzınızı mantar enfeksiyonlarına karşı koruyor. Ayrıca çay çiçeği yağı sizi stafilokoklar, koli basili bakterisi, uçuklar ve candida mantarına karşı korur. Pamuğa çay çiçeği yağını dökün ve yaraya uygulayın ya da su ile karıştırıp gargara yapın.

Karanfil yağı

Karanfil yağı, ağız ülseriyle bağlantılı olan hastalıklara karşı etkilidir. İster karanfili çiğneyin isterseniz de pamuğa karanfil yağı ilave edip bölgeye uygulayın. Doğal mikrop öldürücü olan karanfil ağız yaralarına çok iyi gelir.

Papaya

Papaya C vitamini kaynağıdır. Karotenoid, A vitamini ve diğer besin maddelerini de barındırır. Papaya, protein sindiriminde sorun olanlara önerilir. Öte yandan ağızdaki yaraların daha hızlı geçmesini de sağlamaktadır. İltihap sökücü özelliği olması nedeniyle de dünyanın bazı bölgelerinde diş ağrıları için tüketilir. Papayayı ağzınızda çiğneyerek ağzınızdaki yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlayabilirsiniz.

Elma Sirkesi

Elma sirkesi zengin bir asetik asit kaynağıdır. Bu asit, sağlıklı ağız florasını korurken kötü bakterileri durdurmaya ve ağız yaralarınızın iyileşmesine yardımcı olabilir.

Adaçayı

Adaçayı, genellikle çorbalara ve soslara eklenen lezzetli bir bitkidir. Nane ailesinin bir parçasıdır. Adaçayı, oral floraya yardımcı olabilecek anti-oksidan ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptir. Bağışıklık sisteminin dengelenmesine ve ağız yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir.

AĞIZ YARALARINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Tüm ağız yaralarını önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak, önlemenin yolları vardır. İşte bunlardan bazıları:

– Çok sıcak yiyecek ve içeceklerden kaçının

– Yiyecekleri yavaş yavaş çiğne

– Yumuşak bir diş fırçası kullanın ve düzenli diş hijyeni uygulayın

– Diş protezleri veya dişlerdeki dolgular ya da kırıklar ağzınızı tahriş ediyorsa diş hekiminize danışın.

– Stresi azaltın

– Dengeli bir beslenme uygulayın

– Baharatlı yiyecekler gibi tahriş edici yiyeceklerden uzak durun

– Bol miktarda su için

– Sigara içmeyin veya tütün kullanmayın

– Alkol kullanmayın

– Vitamin takviyeleri al, özellikle de B vitaminleri

Yüksek miktarda B vitamini içeren gıdalar:

– Çekirdekli yiyecekler (ayçiçeği, kabak, keten, susam)

– Kuruyemiş (badem, fındık, ceviz)

– Tam taneli tahıllar (pirinç, buğday tohumu, darı, yulaf)

– Bakliyat (Mercimek, Nohut, Fasulye)

– Meyve (elma, ahududu, portakal)

– Sebzeler (patates, soğan, ıspanak, sarımsak)