ALTIN ALACAKLAR DİKKAT!

Altın fiyatlarındaki hareket bir süredir altın yatırımcısının altını çok yakından takip etmesine neden oluyor. Döviz fiyatlarındaki artış sebebi ile yükselen altın fiyatlarında yükseliş trendi durmuş gibi görünüyor. Bu hafta büyük iniş çıkışlar göstermeyen altın fiyatları haberimizde. Peki özellikle küçük yatırımcının yakından takip ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK VE GRAM ALTIN: Gram altın 254,52 liradan alınırken 254,94 liradan satılıyor. Çeyrek altın 405,70 liradan alınırken 415,43 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN: Yarım altın 808,87 liradan alınıp, 830,85 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: Cumhuriyet altını ise 1.675,00 liradan alınıp 1.695,00 liradan satılıyor.