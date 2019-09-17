ALTIN FİYATLARI GÜNLERDİR YÜKSELİYOR!
Altın...
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Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Altın fiyatlarının günlerdir yükseliyor. Bugüne yatay bir seyirde başlayan altının gram fiyatı 276 lira. Peki Çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 17 EYLÜL
Gram altın: 276,05 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 1.852,00 Lira
Yarım altın: 900,09 lira
Çeyrek altın: 450,05 lira
Etiketler : altın fiyatları, son durum, altın ne kadar, 17 Eylül 2019
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