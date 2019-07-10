ALTIN FİYATLARI SAKİNLEDİ!
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Altın fiyatları güne sakin başladı! Çeyrek altın ne kadar?
Sakin bir seyir izleyen altın fiyatları 256,4 lira seviyesinde dengelendi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 417 lira, Cumhuriyet altını 1.708 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 256,2 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 10 Temmuz altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni güne sakin başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,62 azalışla 256,2 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 256,4 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Temmuz güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN: 256,4 lira
ÇEYREK ALTIN: 423 lira
CUMHURİYET ALTINI: 1726 lira
Etiketler : Altın fiyatları, Düşme, altın ne kadar oldu, 10 Temmuz 2017
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