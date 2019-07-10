10 TEMMUZ GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Koç burçları bu süreçte özellikle yakın çevresiyle daha sıkı ilişkiler içerisinde olacak. Bu süreçte yaşanan birliktelik sizi de rahatlatacak ve karşılıklı ilişkileriniz büyük ölçüde artış gösterecek. Hayatınızda yaşanan gelişmeler psikolojik olarak da ferah bir döneme başlamanızı sağlayacak. Özel hayatınızdaysa partnerinize karşı sergilediğiniz güvensiz tutum problemlere yol açıyor. Bu konuda kısa sürede ciddi bir konuşma yapabilirsiniz.



BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Kolay işlerin bile zor geleceği bir gün sizi bekliyor. Kaygılanacak pek fazla durum söz konusu olmamasına karşın kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Bu konuda çevrenizin sizi desteklediğini daima aklınızda bulundurmalısınız. Ticari ilişkiler söz konusu olduğundaysa bütün detayları dikkatli bir şekilde incelemekte fayda var.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Maddi konularda başınızın ağrıyacağı bir gün yaşayacaksınız. Bu noktada dışarıdan gelecek teklifleri doğrudan onaylamamalı, bütün pürüzleri göz önünde bulundurmalısınız. Partnerinizle belki akşam saatlerinde kısa süreli bir kafa tatili verebilirsiniz. Dikkatinizi ve enerjinizi toplayabilmek için sevdiklerinizle vakit geçirmelisiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Dikkatinizin dağıldığı son günlerde agresif tavırlarınız çevrenizi rahatsız ediyor. Sakin ve daha mantıklı davranmalısınız. Bu noktada ilişkileriniz konusundaysa gördüğünüz sabırlı tavrı yok edebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Ailenizden almakta olduğunuz maddi destekler sayesinde ev veya araba alma konuları gündeme gelebilir. Bu süreçte her şey iyi gidiyor gibi görünebilir ancak partnerinizle büyük problemler yaşamanız kuvvetle muhtemel. Hayatınızda her şeyin karşılıklı olduğunu daima aklınızda bulundurmalısınız.



BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

İçiniz rahat, özgüveniniz tam ve çevrenize hem iç huzuru hem de enerji ve heyecan yayıyorsunuz. Dışadönük tutumunuz sayesinde çevrenizdeki kişiler sizin yanınızda kendilerini çok rahat hissedecek.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Partneriniz sizin için güzel sürprizler için hazırlık yapmakta. İlerleyen günlerde yeni gelişmeler söz konusu olacak. Çevrenize verdiğiniz olumlu enerji insanlardan size geri dönüyor. Ancak maddi konularda problemler söz konusu olabileceğinden bazı talep ve isteklerinizi erteleyebilirsiniz.



AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Ailenizin desteği daima arkanızda görünüyor. Sorunlarınızın çözülmesinde yardımcı olacak bir kişi size yeni tekliflerle gelecek. Bu konuda iş yerindeki problemleri de atlatmayı başardınız. Artık kafanızı rahat bir şekilde arkaya yaslayabilirsiniz.



YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Sağlık konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinizi ihmal ettiğiniz günlerin bedelini ödemeniz kuvvetle muhtemel. Yoğun çalışma sebebiyle sağlığınız da olumsuz etkilendi. Kısa süreli de olsa bir tatil planı yaparak kafanızı dağıtmalısınız. Yaz tatilinde olduğunuzu aklınızdan çıkarmamalı, tatil için şimdiden hazırlık yapmaya başlamalısınız. Ama önce kafa olarak!



OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kısa süre önce yaşadığınız maddi sorunlar başınızı bir hayli ağrıtmış görünüyor. Bir sorunu kafanızda ne kadar büyütürseniz o sorun o kadar baş ağrıtıcı olur. Sorununuz çözülmese dahi daima kafanıza takmamalı, partnerinizle biraz vakit geçirmelisiniz.



KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Tutkulu oluşunuz, davranışlarınız ve inançlarınız insanlar tarafından hoş karşılanıyor. Genel olarak olumlu cümleler kurmalı, negatif görünümden bir an önce kurtulmalısınız. Eskiye takılı kaldığınız günler sona erdi ve artık yeni bir sayfa açmanın tam zamanı!



BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Mutluluk çok yakın bir süre sonra sizi bulacak. Enerjinizin yüksek olacağı bu güzel günde maddi konularda dikkatsiz oluşunuz sorunlar yaratabilir. Ancak keyfinizi asla kaçırmadan yolunuza devam etmeli, daha temkinli davranmalısınız.



