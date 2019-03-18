ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
Altın...
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı! Çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları Fed'in bu hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde hareketli günler geçiriyor. Yaşanan hareketlilik sonrası, ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? sorularının cevabını araştırıyor. Hafta sonu, gram altın 228 lira, çeyrek altın ise 375 lira seviyesinden alıcı buluyordu. Peki 18 Mart Pazartesi günü altın fiyatlarında son durum ne? İşte güncel rakamlar...
Geçtiğimiz haftayı yükseliş trendiyle kapatan altın fiyatları, yeni haftada yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılıyor. Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 228,6 lira seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 228 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 18 Mart Pazartesi güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 18 MART
Güncel altın fiyatları;
GRAM ALTIN
228,6 TL
ÇEYREK ALTIN
376 TL
YARIM ALTIN
756 TL
TAM ALTIN
1.512 TL
CUMHURİYET ALTINI
1.532TL
Asya piyasalarında yatay seyreden altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.302,5 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası´nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi´nin (FOMC) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde dolar güçlenirken altın fiyatları düştü.
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