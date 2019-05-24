ALTIN FİYATLARI YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ!

Altın fiyatları haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,28 artışla 253,4 liradan tamamladı. Gram altın bugüne ise 252,4 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 24 Mayıs altın fiyatları...

Dalgalı hareket eden altın fiyatları haftanın son işlem gününde yönünü aşağı çevirerek 252,4 lira seviyesinde dengelendi. Dün kapanışta çeyrek altın 413 lira, Cumhuriyet altını 1.690 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 253,4 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Mayıs güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 252,4 lira

Çeyrek altın: 417 lira

Cumhuriyet altını: 1.701 lira