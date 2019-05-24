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DOLAR HAFTANIN SON GÜNÜNDE...

DOLAR HAFTANIN SON GÜNÜNDE...

Dolar ve Euro...

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Dolar - euro kaç TL? 24 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6,10'un üzerinde seyrediyor.

Bankalararası piyasada dolar/TL 6,12 seviyesinden işlem görüyor. Kur dün 10 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6,15'in üzerini görmüştü. 

Euro/TL 6,84'ün üzerinde hareket ediyor. 

Piyasalar ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor. 

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