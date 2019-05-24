DOLAR HAFTANIN SON GÜNÜNDE...

Dolar - euro kaç TL? 24 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününde 6,10'un üzerinde seyrediyor.



Bankalararası piyasada dolar/TL 6,12 seviyesinden işlem görüyor. Kur dün 10 Mayıs'tan bu yana ilk kez 6,15'in üzerini görmüştü.



Euro/TL 6,84'ün üzerinde hareket ediyor.



Piyasalar ABD ile ilişkilere yönelik gelişmeleri yakından takip ediyor.