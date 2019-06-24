ALTIN FİYATLARINDA REKOR SEYİR!
Altını olanlar dikkat!
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Altın fiyatları rekor seviyelerdeki seyrine devam ediyor! İşte gram ve çeyrek altın fiyatları
Altın fiyatları rekor seviyelerdeki hareketini devam ettiriyor. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,8 liradan tamamladı. Gram altın bugün ise 260,1 lira seviyesinden alıcı buluyor. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 24 Haziran güncel altın fiyatları...
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 260,1 lira
Çeyrek altın: 430 lira
Cumhuriyet altını: 1.751 lira
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