ALTIN FİYATLARINDA UFAK HAREKETLİLİK!
Altın...
A+A-
Altın fiyatları yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Gram altın 282 lira bandında seyrediyor yarım altın ise 919 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…
Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor…
ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da 282,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 282,50 liradan, bin 860 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 881 liradan, 257,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 261,50 liradan, bin 818 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 838 liradan, 909 liradan alınan Yarım Ziynet 919 liradan ve 455 liradan alınan Çeyrek Ziynet 460 liradan satıldı.
ÇEYREK ALTIN: 460 Lira
GRAM ALTIN: 282,50 LİRA
YARIM ALTIN: 919 LİRA
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 18 Ekim 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.