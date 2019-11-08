ALTIN FİYATLARINDA UFAK HAREKETLİLİK!

Altın fiyatlarında ufak hareketlilikler devam ediyor. Dönem dönem döviz kurları ile paralel olarak değişkenlik gösteren altın fiyatları bazı durumlarda ise bağımsız değişim yaşayabiliyor. 8 Kasım tarihli güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde yer alıyor...

Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel gram ve çeyrek altın fiyatları…

8 KASIM ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın: 449 Lira

Gram Altın: 272,02 Lira

Yarım Altın: 897,93 Lira

Cumhuriyet Altını: 1845 Lira