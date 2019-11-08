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DOLARDA YATAY SEYİR

DOLARDA YATAY SEYİR

Dolar güne yatay başladı...

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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dün 5.73 - 5,76 bandında dalgalanan, günü de 5,75 civarında tamamlayan dolar/TL güne yatay seyirle başladı. Kur, bugün 5,76 civarında seyrediyor.

Euro/TL de 6,33 seviyesinde işlem görüyor.

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