DOLARDA YATAY SEYİR
Dolar güne yatay başladı...
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Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dün 5.73 - 5,76 bandında dalgalanan, günü de 5,75 civarında tamamlayan dolar/TL güne yatay seyirle başladı. Kur, bugün 5,76 civarında seyrediyor.
Euro/TL de 6,33 seviyesinde işlem görüyor.
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