ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!
Altın...
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Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Dün dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Altının gramı dün sabaha kıyasla bu sabah 4 lira değer kazandı. 2 Ekim sabahında gram altın 271 TL'den işlem görüyor...
Yatırımcının merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 271 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…
2 EKİM ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 866,13 TL Satış 888,54 TL
GRAM ALTIN: Alış 271,42 TL Satış 271,47 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 434,20 TL Satış 444,04 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.799,00 TL Satış 1.826,00 TL
Etiketler : Altın fiyatları, yükseliş, altın ne kadar oldu, 2 Ekim 2019
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