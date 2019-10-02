ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ!

Altın fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Dün dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Altının gramı dün sabaha kıyasla bu sabah 4 lira değer kazandı. 2 Ekim sabahında gram altın 271 TL'den işlem görüyor...