DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Dolar - euro kaç TL? 2 Ekim 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL 5,70 seviyesinin üzerinde hareket ediyor.



Bankalararası piyasada dolar, 5,72 civarında işlem görüyor. Kur dün 5,70 seviyesinin üzerine çıkması sonrası bu seviyelerde kaldı.



Dolarda küresel bazda gözlenen değer kazancı TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde değer kayıplarına neden olurken, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna ilişkin açıklamaları da dolar/TL'deki yükselişin hızlandıran etken oldu.Erdoğan, dünkü Meclis açılışı konuşmasında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon mesajı vererek, "Artık kaybedecek tek bir günümüz yok" açıklaması yaptı.



Euro/TL de 6,25'in üzerinde seyrediyor.