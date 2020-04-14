Altın "güvenli liman" alımları ile 7 yılın zirvesine tırmandı

Altın fiyatları, koronavirüsün ekonomiye etkisinin ağırlaşması ile birlikte güvenli liman alımlarının artması sonrası 7 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine tırmandı

Altın fiyatları, koronavirüs pandemisinin küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkilerinin olacağına ve buna bağlı olarak şirket karlarının olumsuz etkileneceğine ilişkin endişeler sonucu güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebin artması sonucu rallisini sürdürdü ve yedi yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Altın, salgının ekonomileri resesyona itmesi ve merkez bankalarını büyük çaplı teşvik paketlerini uygulamaya koymak durumunda bırakmasının etkisi ile güçlü yükseldi. Hisse senetlerindeki sert düşüş sonrası ortaya çıkan nakit ihtiyacını karşılamak için geçen ay gelen güçlü satışların ardından, metal kuvvetli bir toparlanma gerçekleştirdi. Bunun sonucu, altın vadeli kontratları, dört haftadan az bir süre önce 1400 dolarlarda seyrederken şimdi ons başına 1,800 dolar yakınına çıktı. Vadeli ve spot altın fiyatları arasındaki fark halen yüksek kalmaya devam ediyor.

CMC Markest Singapore Pte analisti Margaret Yang, hazırladığı notta, "Risk iştahı temkinli konuma doğru dönüyor ve yatırımcılar virüsten dolayı ve yoğun para basma faaliyetinin etkisi ile güvenli liman olarak algılanan altına gidiyor" dedi.

Altın New York Comex piyasasında bu yıl yüzde 17 yükseldi ve 2011'de gördüğü tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 10 uzağında. Aralarında UBS Group Ag'nin de bulunduğu bazı bankalar, gevşetilen para politikaları, diğe teşvikler ve düşük reel faizlerin kazançları destekleyeceğini kaydederek altın fiyat hedeflerini yükseltti. Şirketlerin finansallarını açıkladığı kâr sezonunun bu hafta başlaması ile birlikte, yatırımcılar koronavirüsün şirketleri nasıl etkilediğini ve bu çeyreğin nasıl şekilleneceğini görme şansı elde edecekler.

Vadeli altın kontratları Comex'te yüzde 1.3 yükselişle ons başına 1,785 dolara kadar çıkarak Ekim 2012'den bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından Singapur saati ile 11:44'te 1,779.30 dolara geldi. Spot altın ise yaklaşık 60 dolar aşağıda ons başına 1,720.78 dolar seviyelerinde seyrediyordu. Bu iki fiyat arasındaki fark, fiziki piyasadaki aksaklıklardan dolayı son haftalarda oldukça geniş.

ETF'lerdeki artış

Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) küresel altın varlıkları, yatırımcıların ilave portföy koruyucusu aramalarının etkisi ile artan talebin desteği sonucu tüm zamanların en yüksek seviyesine tırmandı. Dünyanın en büyük altın destekli ETF'si SPDR Gold Shares'deki altın varlıkları 1,00 tonun üzerine çıkarak 2013 yılının ortalarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

altındaki bu son yükseliş, virüsün en fazla etkilediği bazı ekonomilerde vaka sayısında artış hızının yavaşlamasına ve dikkatlerin karantina uygulamalarının gevşetilmesine çevrilmesine karşın gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal mesafe uygulamasının gevşetilmesi ve ekonomilerin yeniden açılması için eyaletlere talimat verme yetkisinin tamamen kendisinde olduğunu söyledi.

Virüs salgının yayılması ile birlikte, bazı yüksek profil figürler altının kalitesini onaylayıcı yönde değerlendirmelerde bulundu. Bunların arasında, milyarder yatırımcı Ray Dalio, bu ay yaptığı açıklamada, merkez bankasının para basmasından dolayı altının, bazı hisseler ile birlikte, cazip olduğunu söyledi.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş, platin ve paladyum tümü birden yukarı yönde hareket etti.

Bloomberg