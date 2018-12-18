ALTIN NE KADAR OLDU?

18 Aralık 2018 salı günü altın fiyatları belli oldu. Kapalıçarşı'da dün 24 ayar külçe altının gramı dünü yüzde 0,23 artışla 214,70 liradan tamamladı. Geçtiğimiz haftadan beri altın fiyatlarında durağanlık devam ediyor. Peki çeyrek altın ne kadar? Tam ve yarım atın fiyatlarında son durum ne? Canlı altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz...

Altın fiyatları haftanın ikinci gününe de sakin başladı. Ağustos ayında en üst seviyesini gören altın fiyatları o günden beri küçük hareketlerle düşüş yaşıyor. Ancak Aralık ayının başında gözle görülür bir artış daha yaşadı. Ağustos ayındaki kadar yükselmese bir dengelenme yaşanmış oldu. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Yatırımcıların veya hediye almak isteyenlerin araştırdığı altın fiyatları haberimizde. İşte 18 Aralık çeyrek ve gram altın fiyatları…

18 ARALIK ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları 216,08 TL alış, 216,14 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Çeyrek altında alış fiyatı 343,80 TL, satış fiyatı 351,63 TL

Yarım altın ise 685,45 TL alış, 703,26 TL satış fiyatında

Cumhuriyet altınında güncel fiyatlar ise 1.423,00 TL alış, 1.445,00 TL satış fiyatı görünüyor.