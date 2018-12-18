DOLAR YENİ GÜNE BÖYLE BAŞLADI...

Dolar fiyatları şu dakikalarda 5.38 TL'de, Euro fiyatları ise 6.11 TL'de hareket ediyor. Veri gündemi ve küresel piyasalar takip edilmeye devam edilecek.

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.38 TL seviyesinde hareket ederken, yeni işlem gününde yatay seviyede bulunuyor. Dolar kuru gün içerisinde en yüksek 5.3910 TL seviyesini görürken, saat 08.38 itibarıyla 5.3843 TL seviyesinde hareket ediyor. 6.1208 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.1108 TL'de bulunuyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.05 yükselişle 96.59 seviyesinde bulunurken, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1343 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17.68 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 21.23 seviyesinde bulunuyor.