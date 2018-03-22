ALTIN TARİHİ ZİRVEYE ÇOK YAKIN!

Gram altın 167,2 lira, çeyrek altın 275 lira ve Cumhuriyet altını 1.120 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatındaki dün değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,95 artışla 167,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,1 azalışla 167,2 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı‘da çeyrek altın 275 lira, Cumhuriyet altını da 1.120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1330 dolar civarında işlem görüyor.

Uzmanlar, altının gram fiyatının 167 lira seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda, 170 liraya kadar yükselebileceğini ifade etti.