ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...
Altın fiyatları...
26 Kasım 2018 altın fiyatları belli oldu. Kasım ayına durgun başlayan altın fiyatlarında ufak hareketlenmeler var. Çok dik bir yükseliş ya da düşüş görülmeyen gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yüzde 0,38 azalışla 208,20 liradan işlem görüyor. Peki diğer altın türlerinde durum ne? Cumhuriyet altını kaç TL? Yarım altın ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
İstanbul Kapalıçarşı’da 208 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 208,20 liradan, bin 371 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 392 liradan, 190 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194 liradan, bin 340 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 360 liradan, 670 liradan alınan Yarım Ziynet 680 liradan ve 335 liradan alınan Çeyrek Ziynet 340 liradan satıldı. İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 208,00 208,20 (Alış Satış)
Cumhuriyet Ata Lira 1.371,00 1.392,00 (Alış Satış)
22 Ayar Bilezik(Gr.) 190,00 194,00 (Alış Satış)
Lira(Tam) Ziynet 1.340,00 1.360,00 (Alış Satış)
Yarım Ziynet 670,00 680,00 (Alış Satış)
Çeyrek Ziynet 335,00 340,00 (Alış Satış)
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