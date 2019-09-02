ALTIN YENİ HAFTAYA BÖYLE BAŞLADI...

Altın fiyatları güncel gelişmelerle beraber şekilleniyor, birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. Gram altın fiyatı 286 lira seviyelerinde bulunuyor. Altın fiyatları, haftanın ilk gününde hem yatırım hem de hediyelik olarak almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Geleneksel birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın: 286 Lira

Çeyrek Altın: 465 Lira

Cumhuriyet Altını: 1.913 Lira