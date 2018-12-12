ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Yatırımlarını altın üzerine planlayanların merakla araştırdıkları altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatlarında yaz ortalarında yaşanan büyük yükseliş geçtiğimiz haftalarda yönünü düşüşe çevirdi ancak altında son günlerde yine yükseliş hareketi gözleniyor. İşte değişkenlik gösteren altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM – 12 ARALIK

Çeyrek altın 12 Aralık tarihinde, 344,60 TL’den alınıp, 352,65 TL’den satılıyor.

Gram altın ise 214,27 TL’den alınırken 214,31 TL’den satışa sunuluyor.

Yatırım için tercih edilen altınlardan olan Cumhuriyet altını 1.428,00 TL’den alınırken, 1.450,00 TL’den satılıyor.

Yarım altın ise 687,06 TL’den alınıyor ve 705,30 TL’den satılıyor.