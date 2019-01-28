ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Geçtiğimiz günlerde düşüşe geçen gram altın fiyatları, dün akşam saatlerinde yaşadığı yükselişle önceki güne göre %2,72 değer kazandı. Gram altın 220 TL dolaylarında işlem görüyor. İşte 28 Ocak tarihli altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatlarında bir miktar yükseliş gözleniyor. 28 Ocak tarihli güncel altın fiyatlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI 28 OCAK

GRAM ALTIN: Alış 220,36 TL, satış 220,39 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 350,75 TL, satış 358,66 TL

YARIM ALTIN: Alış 699,30 TL, satış 717,32 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.444,00 TL, satış 1.466,00 TL