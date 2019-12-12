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ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın...

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Altın fiyatları ne kadar? sorusu 12 Aralık Perşembe günü yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. Güncel piyasalarda altın fiyatları yükselişe geçerken gram altının fiyatı 274,26 liradan, çeyrek altın ise 448,41 liradan işlem görüyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 12 Aralık canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

274,05

274,26

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

275,21

275,26

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.474,69

1.474,98

ÇEYREK ALTIN FİYATI

438,47

448,41

YARIM ALTIN FİYATI

874,20

896,82

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.816,00

1.844,00

ATA ALTIN FİYATI

1.808,70

1.853,97

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