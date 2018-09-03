ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR!

Altının gram fiyatı, haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından 258,1 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,63 azalışla 252,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazancıyla 258,1 liradan işlem görüyor.

3 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

ALTININ ONSU: Asya piyasalarında sınırlı da olsa negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.200,5 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN: Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk iş gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,18 değer kazancıyla 258,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN: Kapalıçarşı’da çeyrek altın 423 lira, Cumhuriyet altını da 1.726 liradan satılıyor.