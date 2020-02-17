ALTINDA DALGALANMA!

Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Corona virüslü vaka sayısının hızlı artması ve yaşamını yitirenlerin sayısının artması ve dövizdeki yükseliş altın fiyatlarını yukarı taşıdı. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 502,33 Lira

Yarım altın: 1.004,82 Lira

Gram altın: 308,02 Lira

Cumhuriyet altını: 2.067,00 Lira