ALTINDA DALGALANMA!
Altın...
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Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Corona virüslü vaka sayısının hızlı artması ve yaşamını yitirenlerin sayısının artması ve dövizdeki yükseliş altın fiyatlarını yukarı taşıdı. İşte güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 502,33 Lira
Yarım altın: 1.004,82 Lira
Gram altın: 308,02 Lira
Cumhuriyet altını: 2.067,00 Lira
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