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DOLAR BASKI ALTINDA!

DOLAR BASKI ALTINDA!

Dövizde son durum...

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Dolar - euro kaç TL? 17 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.

Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Geride bıraktığımız hafta en son Mayıs 2019'da görülen 6,0650'ye kadar yükselen dolar kuru, yeni haftaya da 6,05'in üzerinde başladı.

Euro/TL ise 6,56'da yer alıyor.

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