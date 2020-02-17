DOLAR BASKI ALTINDA!
Dövizde son durum...
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Dolar - euro kaç TL? 17 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum.
Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.
Geride bıraktığımız hafta en son Mayıs 2019'da görülen 6,0650'ye kadar yükselen dolar kuru, yeni haftaya da 6,05'in üzerinde başladı.
Euro/TL ise 6,56'da yer alıyor.
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