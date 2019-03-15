ALTINDA DALGALI SEYİR...

Altın fiyatlarında ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları son durum ne?

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Altının gram fiyatının 228,1 TL seviyelerinde bulunduğu piyasaların son gününde fiyatlar dengelenme süreci içerisine girdi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Mart Cuma en güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları hafta kapanışına kısa bir süre kala piyasalardaki son durumu merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çeyrek ve gram altın fiyatları ufak yükseliş ve düşüş hareketleriyle piyasada işlem görüyor. Peki haftanın son işlem gününde gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Mart güncel altın fiyatları…

15 MART ALTIN FİYATLARI

Güncel altın fiyatları,

Gram altın: 228,1 lira

Çeyrek altın: 376,9 lira

Cumhuriyet altını: 1535,7 lira

Tam altın: 1507,7 lira