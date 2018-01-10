ALTINDA SON DAKİKA!

Geçtiğimiz kasım ayında bir anda fırlayıp ağır ama düzenli yükselen altında bugün bir son dakika gelişmesi yaşandı. Altın bugün hızlı bir sıçrama yaparak yaklaşık 2,5 lira değer kazandı. Yatırımcısını sevindiren altın yükselmeye devam edecek mi? Altının gramı Kapalıçarşı'da ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...

Altın fiyatlarında bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Serbest piyasada altın fiyatlarındaki değişikliğe göre;

dün itibarı ile 159 lira seviyesinden günü kapatan altın an itibarı ile 161, 50 seviyelerinde. Bu yükselişle cumhuriyet altını olanlar gün içinde 12 lira kar etti. İşte altında güncel durum, çeyrek ve gram altın fiyatlarında son rakamlar…

ALTINDA GÜNCEL FİYATLAR: ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

İstanbul Kapalıçarşı’da 159,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 161 liradan, bin 54 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 71 liradan, 14,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 149,75 liradan, bin 30 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 50 liradan, 515 liradan alınan Yarım Ziynet 525 liradan ve 258 liradan alınan Çeyrek Ziynet 264 liradan satılıyor.