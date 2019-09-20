ALTINDA UFAK HAREKETLER!

Altın fiyatlarındaki ufak hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan petrol saha ve tesislerine yapılan saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselmesi ile döviz kurlarında yaşanan dalgalanma altın fiyatlarına da yansıdı.

Altın fiyatları ulusal ve küresel piyasalarda meydana gelen gelişmelerden etkileniyor. Yatırımcıların ve vatandaşların gözü dalgalı hareketini sürdüren güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarında. Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 275,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 275,40 liradan, bin 814 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 835 liradan, 251 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 255 liradan, bin 772 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 792 liradan, 886 liradan alınan Yarım Ziynet 896 liradan ve 443 liradan alınan Çeyrek Ziynet 448 liradan satıldı.

20 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 877,26 TL Satış 899,95 TL

GRAM ALTIN: Alış 276,50 TL Satış 276,55 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 440,00 TL Satış 449,97 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.822,00 TL Satış 1.850,00 TL