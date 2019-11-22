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ALTINDA YATAY SEYİR!

ALTINDA YATAY SEYİR!

Altın fiyatları...

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Altın fiyatları hem ufak, hem de büyük yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerindeki belirsizliklere bağlı olarak gerilerken, altın fiyatları yatay hareket ediyor. İşte 22 Kasım tarihli çeyrek ve gram altın fiyatları...

Geleneksel birikim aracı altının fiyatları haftanın son gününde de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 268,43 TL

Çeyrek altın: 440,75 TL

Yarım altın: 881,66

Cumhuriyet altını: 1.813,00 TL

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