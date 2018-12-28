ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları kaç lira oldu? 28 Aralık Cuma çeyrek ve gram altın fiyatlarında güncel durum…

Altın fiyatlarında son günlerde ufak da olsa yükselişler görülüyor. Altın yatırımcısının adım adım takip ettiği güncel çeyrek ve gram altın fiyatları geçtiğimiz aylara göre harareti dinmiş bir seyir izliyor. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş, küresel ekonomideki, yavaşlama ve ticaret gerginlikleri gibi nedenlerle, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak, güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları dünya piyasalarında altı ayın zirvesine yükseldi.

ALTIN FİYATLARI 28 ARALIK

Gram altın 217,65 TL’den alınırken, 217,70 TL’den satılıyor.

Çeyrek altın en çok tercih edilenler arasında yer alıyor ve 345,26 TL’den alınıp, 353,12 TL’den satılıyor.

Yarım altın 688,36 TL’den alınıyor, 706,23 TL satılıyor.

Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.431,00 TL, satış fiyatı 1.439,00 TL.