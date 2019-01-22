ALTINI OLANLAR DİKKAT!
Altın fiyatları...
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Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu? Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları geçtiğimiz hafta düşüş yaşamıştı. Uzmanlar altın fiyatlarının döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenip dalgalı hareket edeceğini ön görüyor. Altın fiyatlarındaki güncel rakamlar ve küresel piyasa verileri haberimizin devamında…
ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRA OLDU? – 22 OCAK
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 219,06 TL Satış 219,10 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 351,96 TL Satış 359,97 TL
YARIM ALTIN
Alış 701,72 TL Satış 719,94 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış 1.458,00 TL Satış 1.480,00 TL
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