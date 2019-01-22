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DOLAR NE KADAR OLDU?

DOLAR NE KADAR OLDU?

Dolar/TL ne kadar oldu? İşte rakamlar…

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Dolar/TL geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım’dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamıştı.

Dolar ne kadar oldu?

Dolar/TL 5.3235/5.3275'ten, euro/TL 6.0551/6.0693'ten işlem görüyor.

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