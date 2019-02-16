ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Çeyrek altın fiyatları piyasaların kapanmasının ardından altın alım-satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Haftalık bazda yatırımcısına yüzde 0.81 kazandıran altın önümüzdeki günlerde de yatırımcısının gözdesi olmaya devam edecek. Peki, altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları hafta kapanışının ardından gram altında son durumu merak eden kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hafta boyunca 220-221 TL seviyelerinde işlem gören gram altın hafta kapanışına doğru yukarı yönlü bir hareketlilik yaşamıştı. İşte Bigpara’dan alınan güncel verilere göre hazırlanmış olan altın fiyatları…

Gram altın 16 Şubat 2019 Cumartesi günü 224 TL’den işlem görürken çeyrek altın 357 TL’den alınıp 365 TL’den satılıyor. Altının ons fiyatının 1.320 dolar olduğu aynı dakikalarda cumhuriyet altını ise 1.477 TL’den alınıp 1.499 TL’den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI HAFTALIK BAZDA NE YAPTI?

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 0,26, altın yüzde 0,81 ve dolar yüzde 0,50 değer kazanırken, avro yüzde 0,29 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 104.977,40, en düşük 100.749,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,26 artışla 102.715,01 puandan tamamladı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,50 artarak 5,2720 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,29 değer kaybederek 5,9380 liraya geriledi.