16 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, evinizle ve ailevi konularla daha yakından ilgilenebileceğinizi gösteriyor. Ancak evde daha sabırlı ve dengeli de olmaya bakmalısınız.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, kısa yolculuklar, ziyaretler daha fazla görüşme getirebilir. Duygularınızı daha çok ortaya koyabileceğiniz günlerdesiniz.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, ortaklaşa bir kazanç içinde olabileceğinizi anlatmakta. Aynı zamanda başkalarından daha çok destek isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Bu hafta sonunda burcunuzda ilerleyen Ay, kişisel girişimlere işaret etmekte. Kendinizle, sağlık ve düzeninizle daha yakından ilgilenebilirsiniz.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, bazı kapalı durumlara, gizli koşullara işaret edebilir. Duygusal etkilere daha açık günlerdesiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, arkadaşlıklar ve sosyal açıdan canlı bir gün getirmekte. Gelecek beklentiler, hedefler üzerinde durabilirsiniz.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, daha çok dikkat çekebileceğiniz ve kendinizi ortaya koyabileceğinizi açıklıyor. Ancak biraz daha sabırlı olmaya bakmalısınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, akıcı gelişmeler ve olumlu bir hava getirmekte. Bugün başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, ortaklaşa konulara huzursuzluk ya da değişkenlik getirebilir. Ancak daha objektif olmaya da gayret etmelisiniz.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Bu hafta sonunda karşıt burcunuz Yengeç’te ilerleyen Ay, yakın beraberliklere ve ilişkilerinize daha hassas yaklaşabileceğinizi anlatıyor. Ortaklaşa konularda daha iyi bir dinleyici olmaya gayret etmelisiniz.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, günlük işlerinizi daha çok düzene sokabileceğinizi anlatıyor. Aynı zamanda sanatsal uğraşlarla da ilgilenebilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, aşk ve keyifli konuları gündeme getirmekte. Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz bir gündesiniz.