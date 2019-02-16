16 ŞUBAT GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ
Bakalım burcunuza göre bugün sizi ne gibi sürprizler bekliyor...
KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, evinizle ve ailevi konularla daha yakından ilgilenebileceğinizi gösteriyor. Ancak evde daha sabırlı ve dengeli de olmaya bakmalısınız.
BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, kısa yolculuklar, ziyaretler daha fazla görüşme getirebilir. Duygularınızı daha çok ortaya koyabileceğiniz günlerdesiniz.
İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, ortaklaşa bir kazanç içinde olabileceğinizi anlatmakta. Aynı zamanda başkalarından daha çok destek isteyebilirsiniz.
YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)
Bu hafta sonunda burcunuzda ilerleyen Ay, kişisel girişimlere işaret etmekte. Kendinizle, sağlık ve düzeninizle daha yakından ilgilenebilirsiniz.
ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, bazı kapalı durumlara, gizli koşullara işaret edebilir. Duygusal etkilere daha açık günlerdesiniz.
BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, arkadaşlıklar ve sosyal açıdan canlı bir gün getirmekte. Gelecek beklentiler, hedefler üzerinde durabilirsiniz.
TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, daha çok dikkat çekebileceğiniz ve kendinizi ortaya koyabileceğinizi açıklıyor. Ancak biraz daha sabırlı olmaya bakmalısınız.
AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, akıcı gelişmeler ve olumlu bir hava getirmekte. Bugün başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz.
YAY (23 Kasım-21 Aralık)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, ortaklaşa konulara huzursuzluk ya da değişkenlik getirebilir. Ancak daha objektif olmaya da gayret etmelisiniz.
OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)
Bu hafta sonunda karşıt burcunuz Yengeç’te ilerleyen Ay, yakın beraberliklere ve ilişkilerinize daha hassas yaklaşabileceğinizi anlatıyor. Ortaklaşa konularda daha iyi bir dinleyici olmaya gayret etmelisiniz.
KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, günlük işlerinizi daha çok düzene sokabileceğinizi anlatıyor. Aynı zamanda sanatsal uğraşlarla da ilgilenebilirsiniz.
BALIK (19 Şubat – 20 Mart)
Bu hafta sonunda Yengeç’te ilerleyen Ay, aşk ve keyifli konuları gündeme getirmekte. Kendinizi daha iyi anlatabileceğiniz bir gündesiniz.
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