ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları, Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından anbean araştırılıyor. Gram altın fiyatı 225 lira seviyelerinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Mart'taki güncel rakamlar...

Altın fiyatlarındaki hareketlenmeler dikkat çekerken birçok kişi altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Altın fiyatları döviz ve küresel piyasa gelişmeleriyle birlikte hareket yönünü şekillendiriyor. çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Dün altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel 221,7 liraya kadar gerileyen gram altın, dolar/TL'deki değer kazancının etkisiyle 225 liranın üzerini görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 artışla 224,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, dünkü kapanış seviyesinin hemen altında 224,6 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 366 lira, Cumhuriyet altını 1.501 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,22 azalışla 1.284,7 dolardan işlem

görüyor.