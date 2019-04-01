ALTINI OLANLAR DİKKAT!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yatırımcılar altın fiyatlarına yoğunlaştı. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası düşüş eğilimi ile başlayan altın fiyatları, hafta sonuna doğru dengelenme süreci içerisine girmişti. Gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4'üncü aya taşımıştı. Gram altın, mart ayının son işlem gününü de 232.6 liradan tamamladı. Peki yeni ayın ilk gününde gram altında ve çeyrek altında son durum ne? İşte 1 Nisan altın fiyatları…

31 MART GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 231,9 lira

ÇEYREK ALTIN: 383 lira

YARIM ALTIN: 767 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1562 lira

ALTIN, YATIRIMCISINA 4 AY ÜST ÜSTE KAZANDIRDI

Yurtiçinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4’üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL’deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı.