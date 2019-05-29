ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,6 lira seviyesinde dengelendi.Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 248,1 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mayıs güncel altın fiyatları...