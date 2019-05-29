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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın yükselişe geçti...

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Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 249,6 lira seviyesinde dengelendi.Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel yüzde 0,95 değer kaybeden gram altın, günü 248,1 liradan tamamladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mayıs güncel altın fiyatları...

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde, 249,6 lira seviyesinde dengelendi.Dün kapanışta çeyrek altın 402 lira, Cumhuriyet altını 1.647 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise  248,1 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altında son durum ne? İşte 29 Mayıs altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 

Gram altın: 249,6 lira

Çeyrek altın: 412 lira

Cumhuriyet altını: 1.680 lira

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