ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları, dün yaşanan ufak düşüşlerin ardından yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. 20 Ağustos Salı günü çeyrek altın güne 443 liradan başladı. İşte altında güncel rakamlar…