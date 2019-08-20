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ALTINI OLANLAR DİKKAT!

ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları...

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Altın fiyatları, dün yaşanan ufak düşüşlerin ardından yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. 20 Ağustos Salı günü çeyrek altın güne 443 liradan başladı. İşte altında güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI 20 AĞUSTOS

Gram altın: 271,62 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 1.810,00 Lira

Yarım altın: 886,97 Lira

Çeyrek Ziynet: 443,78 Lira

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