ALTINI OLANLAR DİKKAT!

Altın fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira! Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL

Gram altın: 276,68 TL alış, 276,75 TL satış.

Çeyrek altın: 446,42 TL alış, 456,54 satış.

Cumhuriyet altını: 1.847,00 TL alış, 1.875,00 satış.

Yarım altın: 889,33 TL alış, 912,32 TL satış.