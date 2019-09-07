7 EYLÜL GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugünlerde daha önceden planlanmamış seyahatler gündeme gelebilir. Az tanıdığınız insanlarla ortak çalışmalar içine girebilirsiniz. Aile hayatınızda fırtınalar estirmeye yatkın bir dönem, biraz daha esnek olmaya çalışın.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Bir süredir ertelediğiniz maddi sorunlar birikti. Para konularını konuşmanın ve gözden geçirmenin zamanı geldi. Ortaklaşa para alanlarınıza yönelebilirsiniz. Bugün, aşk hayatınızdaki hareketlilik size yaşam enerjisi verecek.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Yakın zamanda tanıştığınız insanlarla yeni projeler üzerine çalışmaya başlayabilirsiniz. Maddi konular devreye girecek. Öğleden sonra sosyal ortamlarınızda kafa dalgınlıklarına çok dikkat etmelisiniz. İş ortamlarınızdaki hareketlilik, size güzel getiriler sağlayabilir.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Son günlerde yaşadığınız sıkıntının kaynağını biliyorsunuz. Bununla ilgili adımı bugün atarsanız kendinizi rahat ifade etmeye başlayacaksınız. Kişisel istekleriniz ön plana çıkacak. Öğleden sonra dalgınlıklara dikkat etmelisiniz. Gün içinde işlerinizde iyi koordine olacaksınız.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Yaşanan onca şeyin ağırlığıyla canınız pek de bir şeyle uğraşmak istemeyecek. Geçmişi anmak isteyebilirsiniz. Depresyona girmekten kaçınmalı, her taşı doğru yerine oturtmalısınız. Uyku sorununuzun kaynağı tüm bu biriktirdikleriniz. Bugün kendinize zaman ayırın.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Bugün, sizin en önemli gününüz. Karar günü geldi çattı. Kafanızdaki ikilemleri bir yana bırakın artık ve sizi bekleyen yeni hayata adımınızı atın. Çevrenizde her zaman sizi sevenler olmayabilir, tüm sırlarınızı paylaşmayın. Ama yine de bunları kafanıza takmayın ve günün keyfini çıkarın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

Maddi konularda sıkıntılar geride kalıyor. Artık özel hayatınıza odaklanabilirsiniz. Sevdiğiniz insanın isteklerine göre önceliklerinizi belirleyecek ve beraber planlar yapacaksınız. Kafanıza takılan soruları ona sorabilirsiniz.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Bugün gelecek bir haberle tüm düzeniniz değişebilir. Hazırlıksız yakalandığınız bu geliş ile aynı anda birçok işi halletmeye çalışacaksınız. İşiniz ve kişisel istekleriniz, üzerinizde baskı oluşturabilir. Bu günlerde kilonuza dikkat etmelisiniz.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Bir süredir işin yoğunluğu da etken oldu ve siz evinizi bir hayli aksattınız. Partneriniz size güvenini yitirmek üzere. Oturup düşünmeli ve öncelikleriniz belirlemelisiniz. Hayatınızı bir düzene sokmak maddi konularda da işinize yarayacak.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

Kısa tatil size iyi geldi. Bugün, hayata ve olaylara aşkla ve keyifle bakacaksınız. Aşk hayatınız öne çıkmaya başlayabilir. Çocuğunuz varsa onun hayatı önem kazanmaya başlayacak. Ruh halinizi güçlendirmeli ve sizin dışınızda gelişen olaylara takılmamalısınız.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

Bugünlerde bulunacağınız sosyal ortamlarda sizi daha sonra zora sokacak adımlar atmamaya dikkat edin. Sevdiklerinizle ortak planlar yapacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Geleceğinize yönelik adımlarınız giderek hızlanıyor. Aile hayatınız öne çıkacak. İş alanlarınızın dışında özel hayatınızın detaylarıyla uğraşabilirsiniz.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Hafta sonu yine yoğun bir tempoda geçiyor. Ancak sağlığının sinyal vermeye başlayabilir. Kendinize zaman ayırmalısınız. Haftaya zinde bir başlangıç ile çalışmaktan her zamankinden daha çok mutluluk duyabilirsiniz. Ödemeler konusunda daha planlı olmalısınız.