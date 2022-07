Alzheimer’ın 17 yıl önce beliren belirtisi ortaya çıktı

Almanya’da yapılan bir araştırma alzheimer hastalığının ilk belirtilerinin hastalığın ortaya çıkmasından 17 yıl önce belirginleştiğini tespit etti.

Heidelberg’deki Alman Kanser Araştırmaları Merkezi’nde yapılan araştırmayı yürüten Profesör Klaus Gerwert, “Amacımız, basit bir kan testiyle alzheimerı sonraki evrelere geçmeden tespit etmek ve zamanında tedaviye başlanmasını sağlamaktı” dedi.

Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association isimli dergide yayınlanan araştırmada bilim insanları alzheimer hastalığının etkilerini mercek altına aldı. Bilim insanları alzheimer teşhisi konmadan 17 yıl önce alınan kan örneklerinden ters katlanmış protein biyo-işaretini tespit eden bir sensör geliştirdi.

Alzheimer hastalığı ilerledikçe bu biyo-işaretler nöronlar arasında iletişimi ve hücreleri bozarak hastalığa sebep oluyor.

2000-2002 yılları arasında olan ve o dönemde yaşları 50 ile 75 arasında değişen sağlıklı bireylerden alınan kan örneklerini inceleyen bilim insanları bu kişileri 17 yıl boyunca takip etti. Uzmanlar bu kişilerden 68’ine alzheimer teşhisi konduğunu duyurdu.

Bu kişilerin kanlarını inceleyen uzmanlar kan örneklerinde bu değişikliği fark ettiklerini açıkladı. Araştırmayı yürüten Profesör Gerwert, “Şaşırtıcı bir şekilde hastalığın belirtilerini klinik fazdan 17 yıl önce bulduk” ifadesini kullandı.

