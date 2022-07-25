Yıllarca ormanda herkesten saklanan genç köye getirildi, son halini dünya basını fotoğrafladı

Ruanda'nın köyünde zorbalığa uğramasının ardından ormana kaçan ve yıllarca ormanda kalan 23 yaşındaki Zanziman Ellie, yeniden köyüne getirildi. Zanziman Ellie'nin vücudunda herhangi bir sorun olmadığı görüldü. Son olarak verdiği takım elbiseli poz ise dünya basını tarafından fotoğraflandı.

Dünya genelindeki ilginç hayat hikayelerinden birine sahip olan isimler arasında Ruanda'da yaşayan Zanziman Ellie de var. 1999 doğumlu çocuk, köyünde zorbalığa uğramasının ardından ormana kaçtı ve yıllarca herkesten saklanarak ormanda yaşadı.

YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Yetkililerin devreye girmesiyle birlikte Ellie, ormanda bulunduğu yerden alınarak yeniden köyüne getirildi. Hikayesi kısa sürede dünya genelinde viral hale gelen Ellie'nin son görüntüsünün iyi olması herkesi sevindirdi.

BELGESEL OLACAK

Hikayesinin ilgi görmesinin ardından belgesel yapımcıları da Ellie için harekete geçti. Ruanda'ya giden belgeselciler, Ellie'nin hayatının belgesel filmi olması için çalışmalara başladı. Belgesel filmi kapsamında takım elbise giyen Ellie'nin son görüntüsü de hayli beğenildi.

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