Ani Ateşle Kendini Gösterir!

Altıncı hastalık (Roseola) nedir? Altıncı hastalık nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

Kış aylarında çocuklarda sık rastlanan rahatsızlıkların başında gelen ve yüksek ateş ile başlayıp vücutta kızarıklarla devam eden altıncı hastalık (Roseola) nedir? Altıncı hastalık nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde...

Roseola, roseola infantum ve ekzantem subitum olarak adlandırılan altıncı hastalık, çocuklarda görülen viral bir enfeksiyondur. Üç ila beş gün süren yüksek ateşle kendini gösteren altıncı hastalık hakkında merak ettiğiniz tüm detayları sizler için derledik… Altıncı hastalık (Roseola) nedir? Altıncı hastalık nedenleri, belirtileri ve tedavisi…

ALTINCI HASTALIK NEDİR?

Altıncı hastalık, Roseola, exanthem subitum ve roseola infantum olarak da bilinir. En sık 6 ay ile 2 yaş arasındaki çocukları etkileyen viral bir hastalıktır. Genellikle ilk birkaç gün yüksek ateş görülür ardından yüksek ateşin düşmesiyle ciltte belirgin bir döküntü olur.

ALTINCI HASTALIK NEDENLERİ

Roseola öncelikle human herpes virüsü 6 (HHV-6) ve daha az sıklıkla human herpes virüsü 7 (HHV-7) adı verilen bir virüsün neden olduğu hastalıktır. Altıncı hastalık için henüz hazırlanmış bir aşı yoktur. Altıncı hastalığı geçiren çocuklar, hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanır.

ALTINCI HASTALIK BELİRTİLERİ

HHV-6 (veya HHV-7) enfeksiyonunun belirti ve bulguları, hastanın yaşına bağlı olarak değişir.

– Bebekler ve küçük çocuklar, üç ila beş gün süren yüksek ateş (39-40 derece) aniden ortaya çıkan ani semptomları rutin olarak geliştirirler.

– Çocukta ayrıca, boynunun önünde veya arkasında kızarıklar, burun akıntısı, şişmiş göz kapakları, hafif ishal ve şişmiş lenf düğümleri (bezleri) gelişebilir.

– Ateşin düşmesinden 12 ila 24 saat içinde, hızlı bir döküntü ortaya çıkar.

– HHV-6 (veya HHV-7) enfeksiyonu geliştiren daha büyük çocuklarda birkaç gün yüksek ateş, muhtemelen burun akıntısı ve / veya ishal olması daha olasıdır.

– Daha büyük çocuklarda ateş düştükçe döküntü gelişimi daha az gözlenir.