ANTİBAKTERİYEL SABUNLARA YASAK

Amerika Birleşik Devletleri, sağlığa zarar verdiği için antibakteriyel sabun kullanımını yasakladı. Nedeni antibakteriyel sabunların hormonal bozukluklara yol açması ve uzun vadede kansere neden olabilmesi.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu, antibakteriyel sabunların daha iyi temizlemediğini ancak insan sağlığına daha zararlı olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine antibakteriyel sabunların kullanımı Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklandı.

Antibakteriyel sabunlarda triclosan denilen ve bakterileri öldürme gücü bulunan maddeler içerdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Zerrin Baysal, “Triclosan denilen bu maddeler toksik, yani yeri geldiğinde zarar verici maddelerdir. En büyük zararlarını derinin kendisine verirler. Daha çok egzama, toz reaksiyonlar dediğimiz egzamaların artmasına, kuruluğa, kaşıntıya neden olucu özellikleri vardır” dedi.

HORMONLARI BOZUYOR, KANSERE NEDEN OLABİLİYOR

Antibakteriyel sabunlar yararlı bakterileri öldürüyor ve böylece bakteri direncine yol açıyor.

Bu sabunların hormonal bozukluklara, hatta uzun vadede kansere neden olabildiğine dikkat çeken Dr. Baysal, şöyle konuştu:

“Triclosan maddesi troit hormonuna benzeyen yani guatr hormonuna benzeyen bir özelliğe sahip olduğu için vücutta bu hormonun yerini alır. Yerini alınca da bizim triodimiz üretmesi gereken hormanları üretmez. Dolasıyla hormonal bazı problemlere neden olabilir. Meme kanseri ya da başka kanserlerin oluşumuna kolaylık sağladığı iddia edilmektedir.”

UZMAN ÖNERİSİ: SIVI SABUN YERİNE KALIP SABUN KULLANIN

Dr. Baysal, antibakteriyel sabunlar yerine kalıp sabunların kullanılmasını önerdi, “Sıvı sabunların içerisinde, bozulmasın, uzun süre kalıcılığı sağlansın diye zaten aktibakteriyel madde konulmak zorunda. Bu yüzden de mümkün olduğu kadar kalıp sabun kullanmakta yarar var” ifadesini kullandı