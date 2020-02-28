Artık korunmayacaklar!

Kanada, Prens Harry ve Meghan Markle’ı 31 Mart sonrası korumayacak

Yaklaşık bir ay önce Kraliyet Ailesi'ndeki tüm üst düzey yetkilerini bırakıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'e kötü haber. Alınan hükümet kararı doğrultusunda, 31 Mart itibarıyla resmen görevi bırakan kraliyet çiftini Kanada artık korumayacak.

Kraliyet görevlerini bırakıp Kanada'ya yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry'nin güvenlik masraflarının hükümet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı Kanada'da bir süredir konuşulan bir konuydu. Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre çift ve dokuz aylık oğulları Archie'nin önümüzdeki haftalarda statü değişimleri doğrultusunda güvenlik hizmeti gelecek haftalarda duracak.

Kanada polisinin talebi üzerine Kanada Kraliyet Atlı Polisi'nin, Duke ve Düşes’in Kanada'ya aralıklı olarak gitmeye başladığı Kasım 2019’dan bu yana güvenliklerini sağladıkları belirtildi. Ancak kraliyet unvanlarını bırakmalarının ardından Meghan ve Harry'nin artık diplomat statüleri iptal edileceği için Uluslararası Korunan Kişi statüsünden de çıkacakları belirtildi.

İngiltere'de kaldıkları sürece Windsor kentindeki Frogmore Kır Evi'nde yaşamaya devam edecek olan Sussex çiftinin buradaki güvenliği ise yılda 650 bin sterlin ödenen polisler tarafından gerçekleştirilecek.