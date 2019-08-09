Astımdan dolayı ölümler en yüksek seviyede

İngiltere’de geçen yıl astım nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının son 10 yılın en yüksek seviyesine yükseldiği belirtildi.

İngiltere ve Galler’de 2018 yılında bin 400 çocuk ve yetişkin astım nedeniyle hayatını kaybetti.

Astım UK Derneği soluk aldırma cihazı gibi çok basit bakım araçlarının yetersizliğinin birçok insanın hayatına mal olduğunu açıkladı.

BBC’nin haberine göre araştırmacılar çocuklardaki astım vakalarının hava kirliliği ile ilişkisi olduğunu düşünüyor.

Habere göre İngiltere ve Galler’de yaklaşık 5 milyon kişi nefes alma sorunu yaşıyor. Astım, nefessiz kalma, öksürük, hırıltılı solunum ve göğüs tıkanıklığı gibi sorunlara yol açıyor.

Geçtiğimiz 10 yılda İngiltere ve Galler’de 12 bin 700 kişi astmadan dolayı hayatını kaybetti.